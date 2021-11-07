林佳新。（杜宜諳攝）

1218公投將至，執政黨不斷強調反萊豬會成為台灣加入CPTPP的不利因素，「最強菜農」林佳新表示，萊豬開放雖然是由經濟部主導，但是農委會應該要以農民權益為優先擔任「煞車皮」，結果一直鼓吹開放萊豬的竟然是農委會主委陳吉仲，「陳吉仲早就不適任了，應該自己下台。」

農委會主委陳吉仲將擔任11月13日公投電視說明會上反萊豬公投的反對代表，日前曾於記者會表示，反萊豬公投萬一通過，我們與11個CPTPP會員國做經貿談判時，會因為台灣無法遵守國際標準，很可能導致無法順利談下去，這對台灣經貿有相當的影響力。

林佳新表示，陳主委是「中華民國行政院農業委員會」的主委，並不是「中華民國經濟部」的部長，有關加入任何貿易協定組織的事務，並不是農委會在推動跟主導，反而農委會應該是政府的煞車皮，以換取更大談判籌碼。

從日本，韓國的例子可看到，民眾邊抗議，政府組織反而更有籌碼對外有條件談判開放，以換取國家最大利益，但農委會原本應該是以農民與消費者權益優先考量，順水當個緩衝劑，讓國外知道我們國內人民反彈，好讓經濟部有更多籌碼能換取更極大化的利益，或是有更優渥條件才開放。

「但現在每天在鼓吹吃萊豬以換取加入CPTPP的，竟然是擔任煞車皮角色的陳主委，反觀經濟部反而像個無事者一樣，只有更荒謬，沒有最荒謬。」

林佳新說，反萊豬等於反美豬，民進黨一直用昨天的手打今天的嘴，陳主委不該一直諂媚執政黨和討好美國，陳主委早就不適任了，自己都該要下台了。