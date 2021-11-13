【LIVE直播】決戰1218！公投第18案「反萊豬公投」意見發表會

四大公投案將於12/18舉行投票，中央選舉委員會今(13日)舉辦首場全國性公民投票案意見發表會，其中「反萊豬」公投案於15時至16時舉行，正方代表人為領銜人林為洲，反方代表人為農委會主委陳吉仲。在第二階段發表會中，林為洲特別針對反萊豬會否影響台灣加入CPTPP？舉證強調，每個國家都會用自己國家標準兼顧兩層面，包含會不會影響國內產業，再選擇進口影響較小品項，影響大的則不進口，另也考慮飲食習慣，人民吃得少可以讓它進，吃的多就堅拒，這是成員國標準，請問台灣標準是什麼?根本是門戶洞開！

林為洲說，陳吉仲主委剛剛也講160個國家不是沒有進口萊豬，但有很多國家還是把萊克多巴胺當作禁藥，這個是事實，如果萊克多巴胺對人體無害，那請問這些國家不是要受到國際譴責?歐盟國家是全部都不能使用萊克多巴胺放到飼料，也全部禁止含萊劑肉品，歐盟可以為何台灣不行？尤其針對豬肉，台灣吃豬肉特別多，加工品最難管制，你如果到超市買美國豬肉，他有寫產地就不買，之前都是零檢出，也不會吃到萊劑，今年萊豬進口，超市可以看到美豬，但不知道是不是零檢出，這是我剛剛強調，在立院要求分別開來，另立貨號，讓人民選擇。

林為洲說，台灣衛福部、農委會全力阻擋外界想把含萊劑、不含萊劑的商品另立貨號，也不容許標示成分，但另立貨號，標示清楚，這樣才是讓人民有選擇啊，現在進口豬肉只標產地，不標成分，全部混淆，怎可以說讓人民多一個選擇呢？最後是大家都不買，但這樣還是會進口，會進到加工業，讓你分辨不出來，這是簡單道理，你去吃貢丸、早餐、滷肉飯、幾十萬家夜市都有標示清楚嗎？「我前兩天吃早餐就沒看到標示啊，問老闆都說是台灣豬」，請問哪一老闆會說是萊豬？這樣會讓人民陷於食安危機。

林為洲提到，到現在都沒萊豬進來這是事實，「因為還沒公投，誰敢進？否則就被獵巫」，賠錢生意沒人做，只要萊豬成本低於一般，就有人會進口，進到家公市場、團膳，這就是我們擔心地方，美牛進口之後量很大，不就證明含萊劑豬牛成本低，會逐年增加，我們就是擔心這個啊，將來真的逐年增加，重點是無法分辨。

最後，林為洲說，CPTPP成員國不一定要吃含萊劑豬牛肉耶，且美國也不是成員國，沒有權力台灣能否加入，且成員國澳洲、紐西蘭、馬來西亞這三國吃牛肉多、吃豬肉很少，所以寧願萊豬可以進，但萊牛不進，每個國家都用自己國家標準兼顧兩層面，會不會影響國內產業，影響小的進，影響大的不進，也考慮飲食習慣，吃得少可以讓他進，吃得多就堅拒，這是成員國標準，請問台灣標準是什麼？台灣門戶洞開，這樣的政府有盡到把關責任嗎?用公投決定食安。