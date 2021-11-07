大陸電信業者中國電信總經理李正茂7日指出，全球正經歷百年未有之大變局，數位經濟正從工業引領走向數位經濟驅動的新階段，目前大陸算力產業每投入人民幣（下同）1元，將平均帶動3元至4元的GDP經濟產出，算力驅動正在變得越來越明顯。

新浪財經報導，李正茂在第三屆世界科技與發展論壇中表示，在新冠肺炎疫情衝擊下，生產生活方式、治理模式正加速變革，各類數位化、線上化的需求增長迅速，數位經濟在全球經濟發展的逆境中達到快速增長，發展速度之快、輻射範圍之廣、影響程度之深前所未有。

李正茂指出，數位經濟時代生產力發展，正從動力時代向算力時代加速演進，算力成為目前最具活力和創新力的新型生產力，算力對大陸GDP增長的拉動作用日益顯著。數位時代，數位經濟的底座正從連接為主的網路基礎設施，向雲網融合的數位資訊基礎設施加速演進。2025年，大陸90％的應用將遷移到雲上，陸企上雲率將達到85％，各行業將逐漸從上網演變成上雲。