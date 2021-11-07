台南市改善麻豆區番子寮農地重劃區N5農路，已完成西側農路520公尺。(台南市政府提供／劉秀芬台南傳真)

台南市改善麻豆區番子寮農地重劃區N5農路，已完成西側農路520公尺，市長黃偉哲7日前往視察時強調，市府會盡量編列經費來協助農水路改善，明年度持續加碼投入，總經費總計達9.3億元，為全台第一。

黃偉哲表示，縣市合併後，原台南縣仍有很多產業道路、農路改善需以地方預算編列處理，不僅是都市地區做路平，在農路方面也須要做好路平，路的開拓、維護都很重要，要讓農民有舒適安全回家的路，也有安全運送農產品的路，改善區內的農水路服務效率，降低農民的農產運輸成本。

黃偉哲今日視察的麻豆區番子寮農地重劃區N5農路，全長共940公尺，以市府自籌市預算經費分段分年改善，第1段於今年投入市預算約167萬元，改善完成西側農路520公尺；第2段將持續於明年度投入市預算約130萬元，改善東側農路420公尺，把路寬4.5公尺的農路盡地利用全部拓寬至7.5公尺。

地政局指出，今年度改善農路長度約達151.59公里，水路長度約22.62公里。為了加速推動農水路改善效率，明年度針對農地重劃區持續加碼投入中央補助經費2.58億元及市預算2.9億元，在非農地重劃投入市預算3.82億元，更新改善台南市農漁水路總經費總計達9.3億元。

地政局表示，台南市每年投入4億餘元改善農地重劃區農水路，近3年來共投入12.69億餘元完成改善農路約達422.5公里、水路約72.84公里，是全台第一，尤其在溪北地區投入10.59億餘元，農路改善約339.59公里、水路改善約69.04公里，均衡區域建設帶動農業經濟。