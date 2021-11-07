針對藍綠陣營在年底4大公投的攻防戰，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，這其實也是閣揆攻防戰，他更透露，有綠營立委指出，現在他們都在拼命動員舉辦說明會，因為蘇貞昌每場都要來。吳子嘉認為，現在最荒謬的事情是，蘇貞昌沒有提出針對公投的論述，反而是在政令宣導；他也指出，這場公投攻防戰的重點，其實在於另外一個陣營的動態。

吳子嘉7日在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中表示，直到現在，公投的攻防其實都沒什麼看點，但公投的攻防戰其實也是蘇貞昌的閣揆攻防戰。「有民進黨立委告訴我，現在他們在尬場，因為蘇貞昌每場都要來，怕沒面子」，而蘇貞昌則是一天跑四五場，但卻從來不談公投，只談非洲豬瘟，這場攻防戰的關鍵在於，對照的一方在做什麼。

吳子嘉直言，現在最荒謬的事情，是蘇貞昌沒有針對論述，而是在搞政令宣導，然後對國民黨扣帽子，但他第一天就把最辣的丟出來，告訴大家要抗中保台，但過沒幾天大陸方面出了一個狠招，說他是「台獨頑固份子」。若這時候蘇貞昌要在打出「抗中保台」議題攻擊國民黨，味道就不夠了。

此外，針對蘇貞昌的公投宣講，國民黨文傳會副主委林家興表示，民進黨執政不力、民怨沸騰才引出四大公投，蘇院長正身兼護航民進黨錯誤施政的「主謀」與「把風者」，竟然還想甩鍋給國民黨，實在是「做賊的喊捉賊」、「打人的在喊疼」。