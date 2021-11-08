臺企銀(2834)主辦亞通(6179)利大能源5年期48億元聯合授信案，已順利募集完成、並於5日完成簽約。在兆豐銀、台銀、華銀、土銀、彰銀、合庫、農業金庫、高雄銀、台中銀等踴躍參貸下，此次聯貸案超額認購達220％。

1995年成立的亞通，為電廠取排水、汽電共生及再生能源等相關能源事業的專業工程規畫廠商，透過與國際先進技術團隊聯盟，引進獨特環保材料與先進設計實務，將電廠建設導入環境友善概念，為國內電廠工程的領導廠商。

亞通擁有領先同業的電廠冷卻系統及取排水工程技術，獲得台朔重工、阿爾斯通、西門子、住友重工等國際大廠肯定，策略合作布局全球電廠工程市場，並以亞洲新興國家為開發重心，長期深耕菲律賓、印尼等東協國家，具強勁國際競爭能力。

亞通2021年前三季自結合併營收22.7億元、年增1.32％，改寫同期新高。上半年歸屬母公司稅後淨利0.58億元、年增達43.02％，每股盈餘（EPS）0.79元。此次募資主要用途為償還2016年聯貸案授信餘額、充實工程與購料周轉金、辦理應收保證款項等。

臺企銀持續扮演中小企業最佳推手，在辦理中小企業、新創產業放款及中小企業均衡區域發展方面，均獲金管會頒獎肯定，並在AREA亞洲企業社會責任獎再獲社會公益發展獎的CSR相關獎項肯定。該行表示，未來將持續以本業出發，善盡專業銀行價值。