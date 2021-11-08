已經連續2屆沒有設立典禮主持人的金馬獎，今（8日）驚喜宣布「第58屆金馬獎」頒獎典禮將由曾以《六弄咖啡館》獲最佳男配角的林柏宏接下主持棒，他今年主演《青春弒戀》榮膺金馬影展開幕片，雖然沒有入圍影帝成為最大遺珠，但能以另外的身分參加金馬盛會，讓他深感榮幸。而金曲歌后艾怡良與茄子蛋也將登台演唱入圍電影歌曲。每年挖掘潛力新秀的「遞獎大使」則由齊薇、王真琳、王庭勻擔任。

林柏宏表示接獲主持邀約時直覺怎麼可能，但頒獎典禮節目總監陳鎮川也表示他絕對可以勝任，才點頭答應接受這個挑戰。他說：「感謝金馬獎給我這麼棒的禮物，從來沒有想過有機會能做這件事情！非常榮幸第一次主持典禮就是金馬獎，很緊張也很興奮，希望能讓大家享受這個典禮。」林柏宏除了緊鑼密鼓準備主持工作，還要和今年以《當男人戀愛時》入圍新導演的殷振豪攜手打造開場影片，同時演出的還有多位入圍者與台前幕後電影人，讓人拭目以待。

去年為金馬典禮獻唱多首金曲的艾怡良，今年極為風光，最近剛出新專輯的她，首度主演電影《我沒有談的那場戀愛》便雙料入圍最佳新演員與原創電影歌曲，她將親自演唱〈我這個人〉。曾獲金曲最佳台語專輯與最佳新人獎的茄子蛋，也將登上金馬舞台表演《當男人戀愛時》的主題曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉。

金馬獎自第54屆開始設立遞獎大使，讓剛踏入演藝圈的新秀有機會接觸影界盛會。今年推出齊薇、王真琳、王庭勻3位新秀接棒。齊薇有「校花級星二代」之稱，曾與母親方文琳一同演出賀歲片《金不厭詐》，並拍攝MV及戲劇而備受關注；王真琳首部電影《屍憶》即獲得高票房，近期演出影集《四樓的天堂》，更獲得高度評價，新作品將於明年推出。王庭勻演出網路劇《深藍與月光》嶄露頭角，也參與電影演出，近期將投入實境節目《全明星運動會3》及新劇拍攝。

第58屆金馬獎頒獎典禮將於本月27日於台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由myVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（Hub都會台）馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。