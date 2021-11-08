國民黨主席朱立倫帶領黨務幹部拜會金門縣長楊鎮浯。（李金生攝）

國民黨主席朱立倫與金門縣長楊鎮浯就兩岸局勢交換意見。（李金生攝）

針對明年金門縣長選舉，國民黨候選人是採「現任優先」或「黨內初選」方式產生？受到鄉親矚目。黨主席朱立倫今天表示，目前最重要的工作是做好4大公投的工作，強調「我們不會針對明年的事情，現在來回答。」巧妙避開正面回應。

金門縣長選舉連2屆出現6搶1、7搶1大混戰的局面，明年是否會歷史重演，或有黨內同室操戈情況，受到鄉親的注意，尤其是現任立委陳玉珍會否轉換跑道，與現任楊鎮浯一決雌雄，更是大家議論的話題。

今天跨海宣達4大公投立場的朱立倫，2度被媒體詢及明年金門縣長選舉，國民黨內候選人是採現任優先或黨內初選方式產生時，只淡淡的表示，目前國民黨最重要的工作是做好4大公投工作，現任縣長則是做好縣政工作，對鄉親就是最好的服務和交代。

朱立倫強調「我們不會針對明年發生的事情，現在來回答。」在縣府和縣議會分別站在他旁邊，一起接受媒體訪問的楊鎮浯和陳玉珍聽到這個敏感的話題，則全程面帶微笑，均未發一語。

另對數月前地方黨務座談會時，有人建議給金門1席不分區立委，讓離島鄉親心聲可以獲得更多重視，朱立倫也表示「不會今天討論3年後的事」強調要做好公投工作，團結一致爭取明年勝選。