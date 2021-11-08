桃園市長鄭文燦8日上午出席「桃園市政府與行政院農業委員會共同興辦社會住宅」合作意向書簽署儀式，鄭市長表示，農田水利署分別提供中壢青埔、觀音草漯及桃園中路地區等3處社宅基地，並出資由市府代為興建、桃園市社會住宅服務中心招租及維管。本計畫將優先運用中壢青埔高鐵特區約0.27公頃基地，闢建約80戶社宅，預計今年底啟動設計招標作業、2025年12月竣工招租、2026年6月入住，透過中央地方合作，多元取得社宅用地，讓本市社宅更加普及化。

鄭文燦說，中壢青埔地區目前沒有社宅，假如市府要自行取得社宅用地，成本十分高昂，透過與農委會合作，由農委會提供青埔瑞士社區內0.27公頃基地，規劃闢建青埔地區首處社宅，該地點距離桃園高鐵站約僅5分鐘車程，並鄰近青埔國小、青埔國中、大園國際高中及桃園市立美術館等，生活機能相當便利。

此外，觀音草漯則規劃運用大觀段24、25地號約1862坪的土地，興建觀音區首處社會住宅，地點鄰近草漯國小、草漯國中、觀音棒壘球場及四維環保公園；桃園區中路特區將使用中路一段829地號等16筆土地，面積約5857坪，地點鄰近文山國小、中埔國小、風禾公園及水秀公園、南桃園交流道及桃園國際機場，後續待完成都市計畫用地變更後，將儘速推動。

鄭文燦也說，3處社宅完工後，將由桃園市社會住宅服務中心辦理招租營運管理，將比照市府現行社宅申租條件及分級租金制度，租金收入盈餘將繳回桃園農田水利事業作業基金，協助農田水利署永續經營及資產活化。另外，市府也將與農委會共同研議保留一定比例社宅名額供農田水利署員工入住，提升農水署員工福利權益。

農業委員會主任委員陳吉仲表示，去年底至今年初期間，台灣遭逢缺水危機，他特別代表桃園及新竹地區的農民，感謝桃園市政府全力協助抗旱，讓桃3灌區保有灌溉水源，順利收成。未來農委會也將與桃市府密切合作，共同興辦社會住宅，藉此活化農水署資產，租金盈餘則挹注桃園農田水利事業作業基金，透過公開透明的管理方式，用來優化農民權益及各項水利設施。

今日包括行政院農業委員會主任委員陳吉仲、內政部營建署副署長陳繼鳴、農田水利署署長蔡昇甫、農田水利署桃園管理處處長何明光、石門管理處處長林昆賢、都發局住宅處副處長邱奕聖、桃園市社會住宅服務中心執行長謝委呈等均一同出席活動。