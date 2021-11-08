指揮中心日前將春節返台防疫措施改為10+4，讓民眾可在後四天的居家檢疫返家隔離，原是要舒緩國內緊繃的防疫旅館量能，但卻被台北市副市長黃珊珊批評實務面窒礙難行，不如維持十四天居檢。衛福部長陳時中今天解釋，並親自用白板畫圖計算，強調10+4不僅能增加旅館收入，還能增加萬間防疫旅館數量。

陳時中以農曆除夕（1月31日）為切點，假設返台旅客都會在這天出關計算，若依原先的十四天檢疫規定，最多只能供應兩輪的旅客量，若改為10+4則可提供三輪供應量，扣掉旅館閒置的天數，收入反而還能增加。

陳時中說，若前面改用兩輪的10天檢疫，相較原先的十四天居檢，旅館收入可多六天，就算扣掉後面第三輪少四天收入，還是會多兩天的營收，顯示這是有效益的，指揮中心也估算過，這樣大約能增加一萬多間的空房量，估計會有七成旅客有意改為10+4居檢方式。

至於採用新制的旅客，返家後的四天該如何管理？陳時中指出，指揮中心過去就已經歷過，一樣都會有電子圍籬，這些都有經驗，若有違規處分也會相當清楚。