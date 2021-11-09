1名網友日前在停車場撞見2輛轎車停在相鄰停車格，其中1輛車的後座車門打開後竟直接朝另輛車砸去，當場為對方車輛「留下酒窩」，笑說「硬生生門就插入到隔壁車門了，原來『酒窩』都是這樣來的」，照片中一公開，許多「酒窩」受害者紛紛跳出來痛罵肇事車主，也有人分享自身妙方。

該網友在臉書「爆廢公社二館」發表1張照片，照片是2輛並列停在停車場的轎車，其中白車的後車門打開後竟直接往隔壁銀色轎車砸去，讓原PO在一旁目擊笑說「硬生生門就插入到隔壁車門了，原來『酒窩』都是這樣來的，不是我的車，單純幫QQ」。

1名網友日前在停車場撞見2輛轎車停在相鄰停車格，其中1輛車的後座車門打開後竟直接朝另輛車砸去，當場為對方車輛「留下酒窩」。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該網友也在PO文中發問「有人也有莫名多『酒窩』的經驗嗎」，還笑說肇事車輛「就這麼插著，沒要鬆開的意思」；其他網友則留言笑說「所以才會寧願付兩格的停車費停在兩格中間」、「其實我很想說都是停車格設計的問題」、「很多都這樣啊！所以我很少停在比我車還高的旁邊，哪天玻璃被撞破就好笑了」、「沒錯，車門的酒窩，車業是這樣來的」。

還有網友說，「有小酒窩，有時候也會莫名其妙的有長睫毛（刮傷）」，也有人提供解決方法，「我開車門，另一隻手一定放在車門與隔壁車輛的中間，就算真的很窄，也是我的手去輕輕碰觸到對方的車而不是車門去敲到對方的車」、「停比較近時，我都跟小孩說媽媽開就好，然後犧牲一下自己的手指頭這樣」。