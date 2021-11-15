花蓮43歲有多項毒品前科且無駕照的林姓男子，闖紅燈不服攔停逃逸，最後在路口再度闖紅燈後，不慎撞到綠燈直行車，造成對方車身多處凹陷。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名43歲有多項毒品前科且無駕照的林姓男子，昨深夜駕車在市區闖紅燈，警方鳴笛示意停車，林非但心虛拒停，還加速逃逸，在路口再度闖紅燈不慎撞到1台休旅車，造成車頭全毀，對方車身則是多處凹陷，所幸2人僅輕傷，警方也依危險駕駛等罪嫌將林移送法辦。

警方表示，林男昨晚11點許，在花蓮市中山路與國聯一路口闖紅燈，恰巧遇到巡邏員警，經警示意攔停，但林不服稽查，並加速逃逸，並在嘉南路闖紅燈後，在路口與綠燈直行的陳姓駕駛發生碰撞。

因撞擊力道強大，林男駕駛的車輛車頭毀損，陳男的車輛則是車身凹陷，不過2人身上多處擦、挫傷，所幸送往醫院治療後，傷勢狀況穩定，無大礙。

經查，林男與陳男酒均無酒駕，不過林有多次毒品前科，是治安顧慮人口，且無照駕駛，陳則有駕照。

針對林男連續闖紅燈且無持有適當駕照，警方表示，在路上闖紅燈、逆向行駛等危險駕駛行為，依公共危險罪現行犯逮捕；而多次闖紅燈的行為，將依道路交通管理處罰條例第53條之規定處新台幣1800至5400元罰鍰，各項違規將分別開單處罰。

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