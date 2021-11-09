前國防大學校長、空軍二級上將夏瀛洲接受中共官媒《環球時報》採訪時提到，共機出現在台灣西南空域是在自己的國土上巡邏。行政院長蘇貞昌今天在立法院備詢對此連轟了四次「可恥」，完全背叛一生的信仰。

民進黨立委王定宇詢問蘇貞昌對夏瀛洲言論的態度？蘇貞昌說，不肖退將竟然把自己一生的認知、一輩子的宣揚，徹底做翻轉，非常「可恥」。他當年當兵看著那些將領在台上講話，後來這些將領退役後跑到中國去，卻是講著跟當年他在台下聽到完全相反的話。

「當年是一定要反共是萬惡共匪，現在變這個樣，我深深不以為然，深以為『可恥』。」蘇貞昌表示，任何國家不容將領退役後，做出這種危害國家的事，應該用法律加以制裁。

蘇貞昌強調，他全國跑透透，到過很多機場，看到空軍弟兄是全副武裝坐在飛機場內，因為備勤室內紅燈一亮，他們一定要在六分鐘內起飛，趕到西空域排除中共騷亂。這些退將極少數非常「可恥」，過去自己當過空軍官校校長，訓練出來的年輕一代正在辛苦捍衛國家，竟然講這種話，真的「可恥」。

蘇貞昌指出，這已經不是個人言論自由，他完全背叛一生的信仰。王定宇也說，台灣有三千九百多個退將，像這種沒出息的沒幾個，他沒資格代表國軍。希望國防部記住，這不叫言論自由，國家大義與私人交情輕重在哪要分清楚。王定宇也呼籲陸委會與相關單位，該移送法辦就移送法辦，該沒收退休俸就沒收，如果法有不足就該整理。