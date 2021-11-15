行政院長蘇貞昌今（15）日上午召開擴大防疫會議，鑑於全球疫情再度升溫，強調因應明年春節返鄉人潮將盡全力做好防疫準備，請旅宿業者及返鄉國人積極配合指揮中心相關檢疫措施。同時，呼籲國人依指揮中心規畫完成兩劑疫苗施打，提升完整保護力。

行政院發言人羅秉成表示，此次會議針對國內、外疫情概況、疫苗施打情形及春節返鄉專案相關狀況等議題進行討論。指揮中心指出，目前國內疫情處於低點、社區風險穩定控制中，境外移入病例數略增，檢出變異株則以Delta為主。

指揮中心指出，全球疫情受歐洲影響持續升溫，除了美洲國家有回溫趨勢外，中國大陸疫情仍在持續，鄰近台灣的部分國家亦屬嚴峻。近日呼吸道疾病傳播因氣溫降低而威脅增加，境外移入病例威脅仍大，故建議持續落實邊境嚴管政策及變異株偵測。

指揮中心表示，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為76.19％、第二劑為41.85％，劑次人口比為118.04％、已施打約2763.7萬人次。對於目前規畫的春節返鄉專案，亦將滾動調整並公告入境旅客所應遵循的檢疫措施，以及可返家續行居家檢疫的條件。

蘇貞昌指出，鑑於國際疫情漸有回溫、周邊國家疫情仍屬嚴峻，相關邊境管制措施仍須依規畫持續進行。而國內自購及受贈疫苗皆穩定到貨且貨量充足，疫苗接種人口涵蓋率持續穩定成長，感謝醫護人員持續協助，並呼籲國人依指揮中心規畫完成兩劑疫苗施打，提升完整保護力。

蘇貞昌表示，明年為疫情爆發以來面對的第3個春節，請相關部會依據經驗做好相關管制措施及作為整備，如入境旅客的防疫車隊、防疫旅館、集中檢疫所，以及後續實施追蹤管理及健康關懷措施等相關量能。

蘇貞昌亦請指揮中心與相關部會及地方政府妥適進行規畫配置，交通部觀光局協助與防疫旅館溝通，協調業者務必配合指揮中心公告相關指引規範。他強調，根據過去2年經驗顯示，唯有政府及國人攜手合作，台灣才能在嚴峻疫情中持續成為全球少數僅存的福地。