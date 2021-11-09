朱立倫再下戰帖 邀蔡總統就4議題公開辯論 13:592021/11/09 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朱立倫出席世界宗教博物館20周年館慶。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席朱立倫今（9）日下午1時30分出席世界宗教博物館20周年館慶，因總統蔡英文稍晚也將到場，媒體詢問朱是否會留下與總統碰面下戰帖？朱立倫說，今天是宗教活動不適宜，不過他現在透過媒體，再次呼籲蔡總統，不要站在發言人後面、不要站在讀稿機後面，勇敢站出來，就總統最關心的、全民最重視4個民生議題，一起來公開辯論。 反萊豬掛勾入CPTPP 陳以信嗆未戰先降 民主黨期中選情告急 美逾半選民不爽拜登 民調曝關鍵原因 #朱立倫 #總統 #戰帖 #公投 #議題 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 對外經貿戰略會談停擺 江啟臣批蔡獨斷 04:102021/11/09 焦點要聞 趙少康不退出 蘇偉碩加碼自薦 04:102021/11/09 焦點要聞 施明德要臥底特務謝長廷快告 04:102021/11/09 政治要聞 衝高雄市長室爆衝突遭貼暴民標籤 「民間鬥士」集結怒嗆辯論 13:092021/11/09 社會 年輕人挺核佔多數 環團找呱吉、苗博雅當反方代表 11:162021/11/09 政治 主席叫陣 朱酸賭輸翻桌 蔡盼正確選擇 04:102021/11/09 焦點要聞 朱酸被通膨吃掉 燦哥諷藍只會喊口號 04:102021/11/09 政治要聞 真實呈現網路性犯罪 桃園市婦幼隊：「性」不信由你決定 11:382021/11/09 寶島 公投辯論陣前換將？游淑慧說重話：國民黨「退一步即無死所」 12:362021/11/09 政治 社評／為台海和平保留最後機會 04:102021/11/09 焦點新聞 規劃六都名單與朱立倫抗衡？趙少康：那種放話與我無關 12:152021/11/09 政治 政治熱門新聞 防疫旅館搶光 蘇貞昌承諾：研議放寬2年除籍限制至3年 - 政治 看完蔡英文2012這段影片 藥師「捻香」痛喊：被騙 - 政治 兩岸開戰台灣能撐多久？郭正亮語出驚人 - 政治 公投辯論陣前換將？游淑慧說重話：國民黨「退一步即無死所」 - 政治 女兒凱道「探班」 羅智強收暖心禮物：謝謝寶貝 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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