國民黨主席朱立倫今（9）日下午1時30分出席世界宗教博物館20周年館慶，因總統蔡英文稍晚也將到場，媒體詢問朱是否會留下與總統碰面下戰帖？朱立倫說，今天是宗教活動不適宜，不過他現在透過媒體，再次呼籲蔡總統，不要站在發言人後面、不要站在讀稿機後面，勇敢站出來，就總統最關心的、全民最重視4個民生議題，一起來公開辯論。

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