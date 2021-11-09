美國為解決晶片荒，以加強供應鏈透明度為由，要求各大半導體廠繳交包括庫存、訂單及銷售數據等機密資料，原先對繳交資料有疑慮的韓國廠商三星、SK海力士，拖到最後一刻還是交卷了，不過韓媒也透露，廠商都未將客戶個別資料交出，三星未給庫存數據，同時將文件標記為機密，SK海力士則透過車用、手機用及電腦用去區分庫存資料，而不是公開客戶名稱。

綜合外媒報導，三星與SK海力士囊括約7成的儲存晶片市占，同時三星也是世界第二大的晶圓代工廠，因此美國商務部的要求，引發韓國企業與民眾的擔憂，韓國工業部長Moon Sung-wook也曾強調，美方此舉是史無前例的，將持續保持溝通，並計畫就此事與美國談判。

即使先前傳出韓國廠商「以拖待變」消極處理此事，但在美國時間周一（8日）下午，三星與SK海力士已經繳交資料給美國，但透過一些手段隱瞞被視為商業機密的關鍵數據。

其中三星未將客戶訊息與庫存資料交給美方，三星表示，「由於合約有保密條款，客戶的訊息不能對外公開，所以跟美國商務部協商後，將這些資料省略。」

SK海力士持相同態度，將資料依晶片用途分類，並將部分資料列為不公開的機密文件，「公司在保持與客戶良好關係的前提下，進行綜合考慮後提交相關資料。」

報導指出，韓廠對此事產生強烈反彈，主要是美國商務部要求企業提供資料外，對於不願交資料的廠商態度也相當強硬，商務部長Gina Raimondo曾表示，「我們的工具箱裡，還有其他方法能讓廠商把數據交給我們，並考慮援引國防生產法或其他法律採取強硬措施。」