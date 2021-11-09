癲癇病友常被投以異樣眼光，蔡英文總統今天接見「亞太金光獎」及「國際金光獎」獲獎者周孟樂，肯定其以親身經歷鼓勵癲癇病友，期盼一起為創造友善無礙社會環境而努力。蔡英文強調，癲癇第一次發作幾乎是在就學時期，學校衛生教育非常重要。並呼籲做好公眾教育、公眾認知，台灣社會才能更成熟。

周孟樂醫師今天與成大醫學院院長沈延盛、成大醫院院長沈孟儒、台灣癲癇醫學會理事長尤香玉等人，由衛福部次長薛瑞元、台南市副市長戴謙陪同，赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文在致詞時對周孟樂能夠一舉在由國際癲癇局頒發的「亞太金光獎」及「國際金光獎」2個獎項中，脫穎而出，表達肯定之意。

蔡英文提到，面對癲癇症狀必須有很強的心理素質，才能一一去克服疾病帶來的挫折，相信周孟樂從小一路走來的感觸很多，希望能多聽他分享心路歷程。

她說，周醫師受到癲癇病情挑戰，可以走到如今的成就，除了周爸爸、周媽媽的照顧與栽培，還有很多人共同的努力，真的不簡單。她也肯定台南市癲癇之友協會蔡景仁理事長及協會夥伴，持續推動癲癇病友權益、社會教育等工作。

蔡英文指出，除了醫療、建立友善的環境外，癲癇發作時，最重要的是周邊的人如何看待這件事情，並在病友最需要的時候，及時給予援助。因此，我們需要做好公眾教育、公眾認知，臺灣社會才能更成熟。而癲癇第一次發作的年齡幾乎是在就學時期，學校的衛生教育也就非常重要。她也期盼醫界先進繼續一起為創造友善無礙的社會環境而努力。