民進黨中執會日前通過2022年直轄市與縣市長提名特別條例草案，14日送交全代會正式通過。依照規定，直轄市長候選人將由黨主席依徵召辦法提名徵召；也就是，2022年縣市長選戰，六都市長皆由黨主席蔡英文依照徵召辦法提名；而執政任期屆滿的基隆市、新竹市、屏東縣，則依規定辦理初選。台灣民意基金會董事長游盈隆感嘆，11月14日，是民進黨的黨恥之日，將黨主席權力擴大到一個前無古人，後無來者的地步。

游盈隆14日在臉書貼文表示，果然不出所料，民進黨今天在全代會通過了中執會提案，總統蔡英文兼黨主席全面掌控六都16縣市長候選人提名權，除了屏東縣、新竹市和基隆市需初選外。此刻，蔡英文已經創造了民進黨歷史新紀錄，將黨主席權力擴大到一個前無古人，後無來者的地步，而且沒有任何理由。

今天，2021年11月14日，是民進黨的黨恥之日，因為「黨內民主」在全體全國黨代表見證下，宣布走入歷史。這是黨內民主的早夭，談不上壽終正寢，類似希特勒終結威瑪共和，真是作夢也想不到，來的這麼快。