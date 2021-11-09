根據最新民調顯示，近6成基隆市民支持基隆市與新北北海七區合併升格為直轄市，新北七區則有4成市民支持。對此，基隆市長林右昌表示「不意外」，兩地本就是同一個生活圈，重點仍是希望推動縣市平權，提升國家競爭力。

「CNEWS匯流新聞網」委託趨勢民意調查公司，分別針對年滿20歲基隆市民與新北市七區市民進行調查，結果顯示，有57.9％基隆市民對於基隆市與新北七區合併升格為直轄市表達支持，新北七區則有41.3％市民表示支持；至於另一個基隆與新北市汐止區、台北市合併升格為「大台北市」方案，有46.3％基隆市民表示贊成。

林右昌今天上午受訪時表示，很開心收到正面、積極的訊息，兩地市民的支持率都相當高，對於結果並不感到意外，他認為，基隆與新北七區原本就是同個生活圈，但這次重點主要還是推動縣市平權、人民共好，希望生活在台各縣市民眾不因所處縣市貧富差別，而得到不同對待。

林右昌說，縣市平權對台灣未來國家競爭力發展是重要的事，盼外界不要政治化、窄化為行政區域整併，這是民意調查結果，跟原本認知基本上相符，他認為，兩方案大家都可以討論，進一步凝聚共識。