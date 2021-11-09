縣長楊鎮浯今天赴金城鎮公所核銷據點關心作業情況。（金門縣府建設處提供）

金城鎮公所受理商家核銷，情況相當踴躍。（金門縣府建設處提供）

縣長楊鎮浯表示，首周核銷的商家就比去年多了100多家，其中有很多是中小型的商家，符合縣府的規畫目標。（金門縣府建設處提供）

金門縣府普發「限金門通用」振興券每人3000元，期待盡快復甦地方經濟景氣，11／1日起在各鄉鎮公所受理商家申請票券核銷作業，首周核銷金額估突破新台幣1億元，商家自11／8日起將會陸續收到核銷款項。

縣長楊鎮浯今天赴金城鎮公所核銷據點關心作業情況，他表示振興券共發出4億2000萬左右，目前看來已起到一定振興的作用，首周核銷的商家就比去年增加100多家，而且其中有很多是中小型的商家，顯見今年規畫100元小面額振興券，也達到讓地區小型商家受惠的目標。

縣府普發縣民振興券外，另由觀光處發行19萬8000張面額100元的旅遊券，在面額減小、張數變多的情況下，估計市面上流通的票券數，將比去年增加100萬張，也增加第一線核銷同仁的作業負擔，楊鎮浯特別慰勉縣府建設處、觀光處及各公所同仁的辛勞。

縣府提醒，單次核銷金額超過新台幣100萬元（或票券超過2000張）商家，可先洽縣府建設處工商科082-326204預約縣府核銷時段（地點：金門縣政府中棟一樓右側廊道「節能辦公室」）。若有疑問可上〈金門縣政府建設處官網和粉絲團〉或電洽082-326204縣府建設處工商科詢問。