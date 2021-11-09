為迎接2022虎年到來，同時宣導民眾購物消費使用載具，取代傳統紙本發票，基隆市稅務局將於13日上午8時30分，舉辦「2022年迎新春，發票兌換月曆、日曆活動」，將送出月曆1500本、日曆500本，數量有限發完為止。

稅務局長歐秋霞指出，基隆市這幾年在市長林右昌帶領下，由點、線、面逐步推動完成城市願景藍圖，各縣市對基隆的印象已翻轉改變，出現許多特色漂亮景點，這次印製的水果月曆，加入本市熱門打卡景點圖片，包括基隆廟口夜市、城際轉運站等。

另外，因應長者需求，已多年未推出的限量日曆將重出江湖，藉由捐發票方式兌換，行銷介紹基隆，歡迎全國好朋友一起來基隆踩點，感受海洋城市的新風貌及享用在地美食。

稅務局指出，民眾只要捐出9至12月紙本發票6張或雲端發票3張，即可兌換精美稅務月曆一本；捐出110年9至12月紙本發票8張或雲端發票4張，可兌換精美稅務日曆一本，每人限兌換月曆或日曆1本，數量有限，兌完為止。兌換地點於基隆市安樂區稅務大樓一樓、七堵區行政大樓一樓及信義區公所。