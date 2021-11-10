高雄市1名邱姓男子2年前因毒品案遭通緝，帶著孕妻逃亡，期間又生下次子，一家4口在工地賣飲料維生；轄區警方至工地訪查，邱男報假資料躲過，警方返所直覺邱男可疑，聊起邱男百公斤體型時，有同仁憶起通緝犯檔案有類似特徵，比對確認邱男竟是通緝犯，7日將他逮捕，邱男因遭判11年重刑將入獄，當街上演和妻小淚眼訣別戲碼。
警方指出，28歲的邱姓男子2年前因涉及2起販毒案，遭判17年有期徒刑，合併應執行11年有期徒刑，邱男未到案，帶著當時懷孕的妻子過著逃亡生活，逃亡期間，又生下第2個兒子，一家人四處在建築工地賣飲料生活。
三民一分局長明派出所警方日前接獲嫌報，指工地有可疑人物進出，於是派員前往查訪，當時在工地賣涼水的邱男見到警方眼神閃爍還裝忙，警方要求邱男報身分證號碼，邱男報了一組號碼，警方初步查沒問題離去。
警方返所後，認為擁有百公斤體型的邱男眼神怪異，在派出所內提起邱男特徵，在旁的同人想起去年曾在檔案中見過類似體型的通緝犯，於是展開比對，結果確認邱男是毒品通緝犯。
警方7日前往工地，見邱男身旁圍繞妻小逃跑不易，趨前將他逮捕；邱男坦承因通緝案需執行11年，深怕出獄時2歲及1歲的兒子會不認識自己，才四處躲避查緝，對自己所犯下過錯也深感懊悔，請求警方給他和妻子和孩子幾分鐘時間告別。
邱男當下交代妻子要好好照顧2子，等他回來，妻子哭得泣不成聲，兒子也嚎啕大哭，透過警車車窗和父親吻別，邱男和家人道別後，被警方移送高雄地檢署歸案。
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