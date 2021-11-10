冶金專家坦承鋼材測試數據造假 美海軍潛艦受影響

由於冶金學家數十年來捏造潛艦殼體強度測試結果，為數不明的美國海軍潛艦必須進行額外維修，才能確保它們的適航性。

據《動力》（The Drive）網9日報導，當事人已認罪。相關測試在於檢驗，萬一潛艦發生碰撞，會有甚麼樣的結果，而這是很實際的威脅。現年67歲的湯瑪絲（Elaine Marie Thomas）來自華盛頓州奧本（Auburn），在塔科馬（Tacoma）1家鑄造廠擔任冶金主管。而廠內生產的鑄鋼件則提供給電船（Electric Boat）公司和紐波特紐斯船廠（Newport News Shipbuilding）打造潛艦。

她造假的行為從1985年持續到2017年，就在這段期間，美國海軍有數十艘核動力潛艦完工。據說湯瑪絲起碼在240批鋼材提供捏造的測試結果，而這約相當於海軍在那期間使用塔科馬鑄造廠鋼材的一半。

塔科馬地方法院雖然還沒有掌握任何證據顯示，由於她走捷徑，而導致任何潛艦船殼出問題。不過，當局已證實，美國海軍必須支付額外的維修費，以因應潛在的問題，並確保受影響的潛艦能安全出航。

目前雖然還不確定，究竟牽涉到哪些級的美國潛艦，但消息傳出，受影響的是維吉尼亞級（Virginia class）核動力攻擊潛艦。然而，由於造假可回溯到1985年，早在維吉尼亞級潛艦開始打造前，因此其他潛艦也極可能受影響。

在相關期間裡，電船和紐波特紐斯船廠用這些鋼材，除了打造了俄亥俄級（Ohio-class）核潛艦，並將部分改裝為核動力巡弋飛彈潛艦（SSGN）外，還打造了洛杉磯級（Los Angeles-class）潛艦與海狼級（Seawolf-class）核動力攻擊潛艦。

湯瑪絲的律師說，她的動機不是出自貪婪，當事人很後悔，沒有遵循個人的道德準則，並坦承說謊不是度過退休餘年的理想生活方式。雖然目前還不清楚，究竟是甚麼促使湯瑪絲在測試鋼強度上造假，但據司法部說，她認為美國海軍要求，要進行華氏-100°（約攝氏-73.33°）的測試很「愚蠢」。

而2017年會東窗事發，是由於另一家公司購併了塔科馬的鑄造廠，1名實驗室員工注意到，測試卡上有修改痕跡，於是呈報堪薩斯城的母公司布拉德肯公司（Bradken Inc.）。結果公司將湯瑪絲免職，並知會美國海軍。而布拉德肯為了和解，去年支付了1090萬美元（約3億台幣），並同意負責和採取補救措施。至於湯瑪絲明年2月將被判刑，最高可能要面對10年徒刑，還有100萬美元（約2773萬台幣）罰款。