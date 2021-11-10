呂姓夫婦前年計畫到烏克蘭找代理孕母，與業者林姓夫婦簽約且付了簽約金，後來雙方鬧上法院；一審判林姓夫婦無罪，但二審認定，他們已收取費用有營利的意圖，依圖利居間介紹生殖細胞罪將林男及吳女各判刑2月及3月，可易科罰金，上訴後，最高法院駁回定讞。

提告的呂姓夫婦說，他們因朋友轉知，知道林男與吳女共同經營到烏克蘭申請代理孕母業務，於是透過林姓夫婦所經營的臉書粉絲團「烏克蘭代理孕母日記」與對方聯繫。

呂姓夫婦表示，對方在簽約前，再三強調吳女精通英、俄文，相關經驗豐富，且保證到烏克蘭申請代理孕母及申請捐卵者皆為合法行為，並且廣告也記載，「可以第一順位得到，不用排隊」，讓他們信以為真。

2019年3月1日雙方簽約後，約定由業者安排台灣人陪同至烏克蘭選擇捐卵者（卵母）與代理孕母。呂姓夫婦提起刑事及民事訴訟指控，林姓夫婦收了簽約金36萬8400元後不聞不問，反而在臉書社團開「新團」，並要求與他們解約。

刑事部分，士林地方法院一審認定無法證明林男及呂女營利判無罪，台灣高等法院二審認為他們收了錢，構成從事居間介紹生殖細胞而營利，各改判各判刑2月及3月，可易科罰金，最高法院駁回定讞。

民事部分，歷審認為代理孕母契約讓人類的生命得用金錢予以衡量，悖於現今尊重生命、人性尊嚴的普遍社會通念，及倫理道德標準，約定報酬的協議，違反公序良俗屬無效，林姓夫婦須返還全額的簽約金，扣除已歸還的5萬元後，判決須償還剩餘的31萬8400元確定。