2019年11月底總統大選前引發軒然大波的「王立強」共諜案，檢調在機場攔下即將出境的中國創新投資公司主席向心、龔青夫妻，依違反《國安法》限制出境迄今。台北地檢署今年4月改依《洗錢防制法》起訴夫妻倆，違反《國安法》部分，則於今（12）日處分不起訴。

向心夫妻倆在台持有豪宅的租客、同案被告林旭、蘇劍鋒也被限制出境迄今，今也同樣獲不起訴處分。

王立強前年接受澳洲媒體採訪，自曝來台從事情報工作、介入選舉，向心夫妻是他頂頭上司，夫妻倆2019年11月24日從桃園機場離境時，當場遭調查局幹員攔截約談，並依違反國安法發展組織罪嫌送辦，檢察官複訊後諭知限制出境。

檢方掌握夫妻倆2017年購入北市信義區「冠德遠見」10樓2戶打通，還有14樓1戶，分別租給香港企業家林旭及大陸企業家蘇劍鋒，後續密訊2人後也諭知限制出境；2人後來向法院聲請解除出境限制，身分因此曝光。