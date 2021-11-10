鐵道旅遊正夯，雄獅旅遊獨家營運「藍皮解憂號觀光列車」10月23日正式啟航，獨特性和稀有性讓它一上路就引爆市場話題，年底前銷售已經超過8千人次，熱門時段銷售量更是超過8成滿，旅客除了可以感受復古懷舊的乘車體驗，沿途鐵道秘境還有許多不能錯過的打卡亮點。

藍皮解憂號觀光列車行駛的南迴鐵路，被譽為台灣最美的軌道段，沿途處處都是驚喜，為提供旅客更多元有趣的藍皮解憂號行程，雄獅旅遊推出多種海陸團體行程新玩法，並首度與「南國漫讀節」一同打造期間限定「列車上的書店」，邀請劉克襄等多位知名作家，與旅客分享獨特的藍皮記憶。

鐵道專家蘇昭旭精選南迴五大賣點，包括南迴鐵路中，從內獅到枋山這段路途，因為路基較高，凌空觀海宛如騰雲遨遊，緊接著枋山開往中央山脈，可將溪流與山林美景盡收眼底；中央隧道段則是全台第二長的鐵路隧道，該路段總計有18個大小隧道，大海和山洞間不停穿梭，充斥著搭火車的趣味性；至於大武到金崙堪稱是最美的一段路，窗景重返大海後，火車和太平洋共舞，欣賞海天一色。

跨年將至，搭乘藍皮解憂號可前往台灣極南車站「枋山站」欣賞2021年最後一個夕陽，因為車站坐落於半山腰，無敵海景盡收眼底， 2天1夜4099元起；若不想人擠人迎曙光，雄獅也包太麻里曙光飯店40間房，主打能直接在頂樓「輕鬆看日出」的行程，只要上樓就能享受無敵景致迎接2022年，藍皮解憂號系列行程2天1夜5799元起。