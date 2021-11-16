南僑（1702）16日法說，南僑總經理李勘文指出，FAO聯合國糧食組織宣佈糧食指數已呈史上最高峰，加上因疫情影響匯率、原料成本持續變動中，未來很難預料，尤其第三季影響最大，包括剛性需求的油脂、冷凍麵糰等勢必即時調價，在價格上做反應。

南僑總體營收仍以油脂占最大宗，今年前三季占比達62％，第三季合併營收增逾2％，成本相對增加逾一成，毛利減13％，以致歸屬母公司業主淨利2.54億元，較去年同期減23.9％，李勘文強調，看好年底12月、明年1月農曆年前剛需旺季，油脂、麵糰有望再衝一波業績高峰。

李勘文表示，整體製造業到年底前變數還很多，包括匯率、原料成本等都是在變動的狀態，他進一步解釋，塞港、缺櫃等因素推升原物料成本狂飆，棕櫚油價格今年一路往上，5～6月達到高峰後，一直維持在高檔水準，不少客戶也能體認到全世界的原物料都在飆漲，所以公司在兩岸同時都在與長期合作客戶洽談轉嫁，客戶接受度比以往來的好。

李勘文說，疫情兩年對兩岸服務業衝擊很大，去年下半年大陸恢復正常，但今年又輪到台灣，光是5～8月南僑餐飲業就處於業績腰斬，僅能外送，所幸現在已回復到8～9成，包括餐飲、旅遊、觀光景點內用限制解除，消費相對爆發，冷凍麵糰及烘培用油出貨都在增加，今年農曆年落在明年1月下旬，預期12月、1月會進入油脂及冷凍麵糰的旺季，有望再衝一波業績高峰。

至於海外餐飲投資，日本點水樓去年開幕時正好遇到疫情高峰，毅然決然開幕，主要是藉此練兵，並期東奧開幕帶動，雖然還是因疫情未歇而受衝擊，但目前逐步穩定，而飯店部分目前積極籌備中，將慢慢加入營運。