25歲、在澳洲念書的大陸女學生朱瓊安（Joanne Zhu，音譯）打完疫苗後，中了「百萬澳幣疫苗」（Million Dollar Vax）樂透首獎100萬澳幣（約新台幣2043萬元），一夜之間成為富婆的她笑開懷，直言是在做夢嗎？
綜合澳洲電視台第七頻道（Seven Network）、第九頻道（Nine News）報導，住在雪梨的25歲大陸女學生朱瓊安在完整接種新冠疫苗後，抽中「百萬澳幣疫苗」首獎，她是超過274萬登記者中唯一的幸運兒。
朱瓊安接受採訪時笑開懷：「我在做夢嗎？這是真的嗎？」
她說將和家人分享這份獎金，「我想讓在中國的家人坐頭等艙過來慶祝中國新年，然後讓他們住五星級飯店。」她說因為新冠疫情，已經2年沒見到父母。
她還會用這筆獎金買禮物給家人，剩下的錢拿去投資。
朱瓊安說一開始沒接到中獎來電，因為當時她在工作，事後她回撥電話，對方告訴她：「噢妳中100萬澳幣了！妳是澳洲唯一一個！」
「百萬澳幣疫苗」是為了刺激澳洲新冠疫苗打氣、目標全國施打率超過80%而設立的樂透獎項，澳洲已經在6日達成完整接種率超過80%的目標。
文章來源：NSW student wins $1 million for being vaccinated and reveals what she will do with her huge windfall
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