高雄市議會議長曾麗燕於昨(9)日率副議長陸淑美、蔡金晏議員、李喬如議員、陳美雅議員及王義雄議員，親赴鹽埕分局嘉勉及慰勞分局同仁，鹽埕分局除近期屢破暴力討債集團，強力掃蕩不法改造槍枝卓有佳績，並於上(10)月執行雙十國慶煙火交通疏導與安全維護勤務圓滿順利，接續著近月來辛勞協助城中城火警搶救、火災鑑識調查、現場警衛保全與受災住戶返家取物服務等勤務工作，分局同仁謹守崗位、任勞任怨，特前往頒發慰勞金，由鹽埕警分局長蔡鴻文代表受贈，以表達市議會代表市民對分局第一線同仁辛勞執勤的關懷與感謝。

高雄市議會議長曾麗燕於昨(9)日率副議長陸淑美、蔡金晏議員、李喬如議員、陳美雅議員及王義雄議員，親赴鹽埕分局嘉勉及慰勞分局同仁。(鹽埕分局提供)

陪同市議會慰勞團蒞臨的高雄市政府警察局長黃明昭表示，近期鹽埕分局表現相當突出，除了破獲暴力討債、檢肅槍枝、組織幫派、詐欺車手、重利等案件績效卓越，分局轄區於上月接續主責國慶煙火與城中城火警兩項特殊重大活動及事件勤務，蔡分局長與分局同仁表現出最佳的團隊戰力，應處有方、調度有據，皆能在當下有效疏處，立即化解危機，表現出警察保障及維護民眾安全的專業。

曾麗燕議長特別表達代表市民感謝鹽埕分局同仁執勤的辛勞，包括轄區高雄國際會議中心與高雄流行音樂中心兩處疫苗施打場站的週邊交通與現場秩序維護，國慶焰火圓滿順暢的交通疏導與安全維護，以及接續近月來投入城中城大火的安全維護工作。除頒發慰勉金為同仁加菜，鼓勵與肯定同仁的努力，並提醒分局同仁在立冬後天候漸冷，且日夜溫差甚大，務必多注意應勤時的保暖，保重身體健康。曾議長表示，市議會也將繼續代表市民，對於本市警察同仁的辛勞執勤，給予最實際的經費與預算照顧，並盡最大的努力，爭取同仁工作裝備的後勤支援與獎勵福利。