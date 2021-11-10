3屆國聯賽揚獎左投柯蕭(Clayton Kershaw)季外成為自由球員，效力老東家道奇14季（2006年進入道奇小聯盟，2008年登上大聯盟），這是柯蕭生涯首度進入自由市場，因為道奇沒有與他達成提前續約，甚至沒給他1840萬美元的合格報價。現在傳出德州遊騎兵準備出手積極延攬柯蕭，道奇棒球總裁佛里曼(Andrew Friedman)則公開表示要簽回柯蕭。

《洛杉磯時報》報導，佛里曼在第一天總管會議上說：「我們非常希望柯蕭回來，不只是他對我們過去的意義，還有他對我們未來的意義。他必須尋求對自己以及家人最好的方案，於公於私，這對我來說是一個兩難局面，我私人希望他為家庭著想，我們會在那方面想辦法。」

雖然職業生涯都在加州，其實柯蕭是出身於德州達拉斯的男孩，德州遊騎兵才是他的故鄉球隊。柯蕭如果加盟遊騎兵，除了返回故鄉還能就近照看他的家人。所以佛里曼才會說這是「兩難」的局面，柯蕭尚未表明自己是否要在道奇打到退休。

柯蕭的前一個合約是3年9300萬美元，他上季10勝8敗、3.55自責分率，他除了菜鳥球季之外，這只是他生涯第2季自責分率高於3.00（生涯平均2.49）。他的肘傷採用PRP治療（注射高濃度血小板血漿），田中將大、大谷翔平都接受過此種療法，田中最後撐住了，大谷沒逃過韌帶重建手術（Tommy John）。美媒分析這時候簽下柯蕭的風險很高，可能是道奇沒有立即續簽他的原因。