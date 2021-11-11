蘋果公司（Apple）已故創辦人賈伯斯和另一位創辦人沃茲尼亞克，45年前親手組裝的一台初代蘋果電腦Apple-1，今天美國拍賣會上以40萬美元（約新台幣1109萬元）落槌。
法新社報導，這台被稱為Chaffey College Apple-1的電腦目前仍可以使用，由夏威夷特有寇阿相思樹（koa）木材製成的外殼，是使它更為稀有之處。
拍賣商表示，賈伯斯（Steve Jobs）和沃茲尼亞克（Steve Wozniak）多將Apple-1當作零件販賣，有間電腦商店一次運交約50台，而決定幫其中一些Apple-1製作木製機殼。
約翰莫蘭拍賣公司（John Moran Auctioneers）表示，這台電腦搭載1986 Panasonic監視器螢幕，只經手過兩位主人。
這台Apple-1原本預計將在加州拍得60萬美元的價格。
此外，邦瀚斯拍賣公司（Bonhams）2014年拍賣一台仍可使用的Apple-1，最後以逾90萬美元落槌。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。