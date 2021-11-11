蘋果公司（Apple）已故創辦人賈伯斯和另一位創辦人沃茲尼亞克，45年前親手組裝的一台初代蘋果電腦Apple-1，今天美國拍賣會上以40萬美元（約新台幣1109萬元）落槌。

法新社報導，這台被稱為Chaffey College Apple-1的電腦目前仍可以使用，由夏威夷特有寇阿相思樹（koa）木材製成的外殼，是使它更為稀有之處。

拍賣商表示，賈伯斯（Steve Jobs）和沃茲尼亞克（Steve Wozniak）多將Apple-1當作零件販賣，有間電腦商店一次運交約50台，而決定幫其中一些Apple-1製作木製機殼。

約翰莫蘭拍賣公司（John Moran Auctioneers）表示，這台電腦搭載1986 Panasonic監視器螢幕，只經手過兩位主人。

這台Apple-1原本預計將在加州拍得60萬美元的價格。

此外，邦瀚斯拍賣公司（Bonhams）2014年拍賣一台仍可使用的Apple-1，最後以逾90萬美元落槌。