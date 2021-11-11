【愛傳媒簡秀枝專欄】第一次受邀到新店靜思堂，拜會證嚴法師，看到眼前瘦小的「上人」，談起話來，也是輕聲細語，但卻散發堅定的力量，濃濃愛暉，讓人如沐春風。證嚴法師俗名王錦雲，法名證嚴，字慧璋，出家前自號靜思。

1937年出生的證嚴法師，和家母同齡，可是媽媽早在去年9月底過世，已經13個月了，去新店靜思精舍拜會「上人」，彷彿在追捕自己內心深處那份逝去的母愛，百感交集，卻也惆悵糾結。

然而，證嚴法師的母愛，廣袤無際，是天下人共同的母親，她，施愛無國界。這次疫情，慈濟團隊在證嚴法師的帶領下，發揮著普世大愛，她挺身募善款，自國外採購疫苗，和政府部門，並肩對抗疫情。

證嚴法師回憶說，透過視訊，她和總統蔡英文討論疫情，表達慈濟志工團隊，協助政府，守護台灣健康的決心。證嚴法師說，她和蔡總統互動良好，一場視訊對話，充分感受到層峯對於結合朝野力量，共同對抗疫情的自信與決心。

不只溝通公部門， 證嚴法師也協助拉攏民間企業，作為政府防疫後盾。鴻海集團董事長郭台銘，多次向證嚴法師對話，討論國外疫苗採買細節，甚至不惜冒著進關隔離檢疫的麻煩，親自赴德國押著疫苗返國，證嚴法師表達了無上的肯定與感恩之心。

這兩年疫情在全球蔓延，慈濟人各個心急如焚。證嚴法師說，她先以守護台灣為當務之急，透過志工幫忙、企業家捐贈，參與了疫苗的採購，是現階段對抗疫情，最迫切的需要，在詭譎的爭購疫苗的錯綜複雜氛圍中，正好也協助政府的不足，展現以蒼生健康為己任的決心，朝野共同承擔考驗。

當看到慈濟募自民間愛心的疫苗，和鴻海集團採購的疫苗，同步抵達台灣，證嚴法師說，她倍感欣慰，稍稍卸下緊張焦慮的心房。

然而，國際疫況時好時壞，慈濟志工從全世界發回的訊息，依舊讓人憂心忡忡，從各地葬儀社的疲於奔命，到棺木供不應求，找不到葬身之地，甚至屢屢傳出前線醫療資源匱乏，醫護人員崩潰，讓她難過萬分。

證嚴法師以日前印度的疫情破口作為例子，她轉述，在疫情高峰期，一下子廿幾個醫生往生，前線醫療人員不夠，哀鴻遍野，民情不安。證嚴法師接到求救訊號，心裏滿是忐忑，這有如荊軻渡易水的危急橋段，怎能放手讓敢死隊出擊，變種疫情肆虐，國際救援，風險之高，前所未見。

然而，人性的善良、勇敢，令人感動，證嚴法師說，招募神職志工的工作，非常順利，天主教靈醫會馬上允諾支援，但入疫區前，證嚴法師還三申五令，立即啓動最安全的防護設備，同時耳提面命，叮嚀每一位臨危授命的救援勇將，「一定要活著回來」！

四個梯次，50位神職人員劫後餘生，使命必達，給了疫區最即時的救援援助與心靈的撫慰，大家也在「上人」的叮嚀、保守與祝禱中，全員平安離開疫區。

證嚴法師說到這裡，喜形於色，滿是人性的信任、驕傲，與感恩，讓人在她的臉譜中，讀出人性的驕傲。

口帶著白色大口罩，身穿著灰色比丘尼衫，證嚴法師看起來非常嬴弱瘦小，如數家珍談著慈濟志工，始終願意以苦難同在，視死如歸的情操，令人動容。

證嚴法師同時提及全球慈濟人，發揮人溺己溺精神，大愛小愛一起來。有臨危不懼 ，赴前線救援的，也有後方支援，例如，各個角落，以摩托車載送物資，也踩動救援火力，遍地開花，穿梭窮鄉僻壤、大街小巷，分發物資，讓慈濟愛心，無所不在。

台灣是寶地，證嚴法師強調，在朝野同心合力對抗疫情下，控制得宜，讓疫情傷害降到最低，在全世界醫療界，寫下傲人成績，值得大家珍惜。

11月9日上午華碩集團董事長童子賢，也參與見面會。證嚴法師意有所指地說，童子賢是花蓮人，到台北來打天下，賺遍天下錢，然後慷慨反饋家國；證嚴法師自稱她是中部人，55年來駐守花蓮，替離鄉創業的童子賢，做盡天下善事，彷彿是𥚃應外合，然而，殊途同歸，一起讓台灣發展得更好，讓人性的尊嚴與價值，更被凸顯。

「55年前我什麼都沒有，一步一腳印，55年時間過去了，我的年紀也大了，希望更多年輕夥伴，繼續來承擔責任，讓慈濟的愛與能量，繼續開花結果！」

證嚴法師感性地說，慈濟佈施，一路走來，辛苦不在話下，大環境裡，有時冷、有時熱，變化莫測，然而，為了承擔苦難，我們責無旁貸。慈濟人總是團結在一起，面對人世間的無情與無常，更面對天災人禍。

「感謝有愛，感謝有你！」證嚴法師在慈濟義工的簇擁下，談笑風生，笑迎台灣的疫後重生，她堅定地告訴大家，繼續以慈濟的愛及感恩，守護芸芸眾生！。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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