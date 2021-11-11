美國電動車製造商Lordstown Motors Corp周三宣布與台灣鴻海公司正式簽屬俄亥俄州組裝廠的最終購買協議，以及鴻海已認購價值5000萬美元的Lordstown股票，完成9月宣布的股權投資案。

Lordstown表示，鴻海以每股6.8983美元價格收購這些股票。受此消息激勵，Lordstown盤後飆漲約10%，報6.11美元，在稍早的一般交易時段，Lordstown股價收跌2.28%，為5.56美元。

今年9月鴻海宣布將以2.3億美元收購Lordstown在俄亥俄州的一座組裝廠，並將接手該美國公司全尺寸電動皮卡Endurance的生產。

根據雙方協議，全球最大電子產品代工廠鴻海同意在11月18日前支付頭期款1億美元。

Lordstown表示，與鴻海結盟有助於Lordstown大幅降低原材料、零組件和其他投入成本。這項交易預計將於明年4月30日前完成。

今年以來，Lordstown股價已經下跌逾70%。該公司將於周四發布第三季財報。