直播》瑪莎拉蒂富二代當街爆打男大生 食品富商爸出面代子謝罪

食品工廠的張姓小開（中）被移送台中地檢署。（中時資料照 盧金足攝）

台中市宋姓男大學生7日清晨開車不慎擦撞1輛瑪莎拉蒂名車，瑪莎拉蒂車上的彰化縣食品業張姓小開與李姓、陳姓友人3名惡煞，竟將男大生打到頭部受創顱內出血昏迷，3煞皆是富少卻下手兇殘，引爆全民怒火，張姓小開的父親今早也親上火線，出面代子道歉，表示會盡最大誠意負起責任，兒子該面對的刑責要勇於承擔。

張父表示，對於宋姓男大生的醫療、賠償等後續，都會承擔不逃避，對宋同學與宋媽媽，道歉再道歉，希望宋媽媽給個機會。

張父表示沒有溺愛兒子，可能平時對小孩太嚴格，譬如到公司遲到5分鐘，就會罵他，因此造成他叛逆行為，已在檢討是不是這樣造成的，可能要改變管教方式。

張父表示，兒子與太太長期都待在台中，兒子主要負責幫忙跑工廠業務，但自己都在彰化，對於兒子的交友狀況並不理解，至於兒子開的瑪莎拉蒂是二手車，用太太的名義貸款100多萬買下，兒子自己分期付款。

面對外界輿論，張父表示，公司在地經營十幾年，從來沒有間斷過對社會的企業回饋，包括弱勢團體、公益團體的幫忙。張父坦言，即便擦撞事故孩子不是錯的那方，但是「動手就是千刀萬剮、就是錯」，喝醉酒闖禍，就要面對司法的審判，他同樣身為父母，對於男大生情況也很難過。

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