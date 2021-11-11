廷鑫(2358)提高營運績效與競爭力，董事會通過皮件事業部分割案，提升整體營運績效及市場競爭力。廷鑫第3季營收7.16億元，較上季及去年同期成長23.54％、55.27％；因認列庫藏股薪資費用，歸屬母公司稅後淨利4305萬元，年增1999.07％，接近上季的單季歷史最高表現；EPS 0.35元。

廷鑫前3季營收16.75億元，歸屬母公司稅後淨利8332萬元，分別較去年同期成長43.97％、977.90％，EPS為0.78元。第3季因認列庫藏股薪資費用，前三季獲利不僅創下歷年同期新高，更已超越2018年7033萬元的歷年最高表現。

廷鑫表示，目前兩大業務在手訂單能見度看到明年第二季，國際鋁價維持在高檔，公司鋁合金產品還有調漲機會，皮件則進入美國購物旺季，廷鑫營收持續看升，獲利也將同步表現。此外，高附加價值的鋁合金盤元已於第三季小量生產，產能將逐步提升，將顯著貢獻明年營收及獲利。營收規模持續擴大，及產品組合優化的接單策略下，廷鑫獲利將可穩定成長。

廷鑫在2018年成立皮件事業部，主要為國際精品品牌Levis、Nautica、Calvin Clein、Harley Davidson代工生產皮革飾品，2020年營業額為2.2億元，隨著美國消費能力復甦，皮件訂單需求轉強，2021年上半年營收成長至1.93億元，對廷鑫的營收貢獻明顯成長。

廷鑫指出，皮件事業部分割案將提請12月29日召開的股東臨時會討論，分割基準日暫定為2022年4月8日，預計在完成分割後，亞鑫皮件公司股本為1億290萬元，廷鑫將維持繼續上市資格，股東權益不受影響。