11月以來，內蒙古二連浩特、錫林浩特、河北晉州等地通報郵寄的商品中查出核酸陽性。近日適逢電商雙十一促銷旺季，感染科醫師提醒，雖然經由快遞物品傳播新冠病毒的機率很低，但為了小心起見，最好還是養成收拆快遞後勤洗手的好習慣。

大陸國家郵政局發佈的《2021年10月中國快遞發展指數報告》顯示，快遞業務量10月單月超百億件。其中，平台預售提前帶熱雙十一購物狂歡節旺季，線上銷量增幅明顯，快遞業務量小幅攀升，日均在3.5億件左右。預計11月快遞業務量同比增長20％左右。11日零時，「雙11」的網路下單量將到達高峰。

★快遞都是怎麼清消的？

大陸國家郵政局市場監管司副司長邊作棟曾在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，對進口的郵件和快件會第一時間消毒，對進口冷鏈食品的郵件快件，會配合海關和防疫等部門做好檢驗檢疫、樣本採集和消毒。

大陸國家郵政局印發的《疫情防控期間郵政快遞業生產操作規範建議（第七版）》中提示，邊境國際郵件互換局（交換站）、邊境快件處理場所等國際郵件快件處理場所要加強消毒、通風等工作，嚴防境外疫情特別是高風險國家和地區疫情通過寄遞管道輸入。

★多地有快遞查出核酸陽性 雙十一收包裹會被感染嗎？

快遞會傳播新冠病毒嗎？中國疾病預防控制中心研究員王麗萍曾在北京市新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會上表示，通過短時間的接觸快遞，被感染的幾率很低。

新冠病毒肺炎的主要傳播途徑為通過近距離直接接觸感染者呼吸道飛沫進行傳播；或者是因為手部接觸了感染者污染的物品，由沾染了病毒的手觸摸眼鼻口而感染。此外，在相對封閉的環境里，長時間暴露於高濃度的氣溶膠，也存在被氣溶膠感染的可能。

★取快遞不洗手會感染嗎？

北京清華長庚醫院感染性疾病科主任林明貴表示，取快遞沒有戴手套、不洗手感染新冠病毒的風險是很小的。因為快遞物品大多在空曠的地方，又是移動式的，即使有病毒的停留，在乾燥的環境裡病毒存活的時間比較短暫，快遞物品攜帶病毒的可能性非常小。

不過，回家後洗手的習慣還是要保持。林明貴主任建議，接觸所有從外部帶回來的物品，有條件最好戴上手套，進家後把外包裝打開去掉，把手套脫掉後，一定要洗手，再拿裡面的東西，取完東西後要再次洗手。

★如何安全收取快遞？

南京市疾控中心消毒與病媒防治科主任醫師張守剛表示，推薦使用快遞櫃取件或畫定出特定的區域，用於收投郵件或快遞。取快遞前須佩戴好口罩和手套，與他人保持社交距離，減少交流。

快遞進入家門前，可使用75％醫用酒精對包裹外包裝進行消毒，拆除的快遞外包裝按照生活垃圾分類要求及時妥善處理。

處理好包裹回到家中，要及時摘下口罩和手套，並用流水洗手或使用手消毒劑進行手部清潔。消毒前注意避免用手觸碰眼、鼻、口等結膜處。