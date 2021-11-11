業界首創！台灣人壽與全台近6000家的7-ELEVEN門市合作，於去年4月開始試辦「ibon線上理賠申請」，經一年多期間驗證，已獲主管機關保險局核准正式開辦，並頒布「保險業辦理超商多媒體服務機（KIOSK）線上理賠申請業務應遵循事項規範」供保險業遵循辦理。

台灣人壽「便利賠」是保險業首次將理賠服務和異業進行結合的新模式，試辦期間每月都有近百位保戶申請件，透過遍布全國的7-ELEVEN門市ibon便利生活站進行理賠申請，其中非都會區的案件高達57％，最遠的案件來自金門縣金城鎮。

台灣人壽表示，從申請保戶進行使用滿意調查，受訪問者無論在繼續使用、推薦親友及滿意度三項中均給滿分的五分，整體滿意度高達98％，顯見「便利賠」是更簡單快速的理賠申請管道。

台灣人壽保戶可以在全臺任一7-ELEVEN門市，只要透過簡單三個步驟，就能一站完成理賠申請，一、依ibon引導線上填寫申請資料；二、事務機掃描上傳申請文件；三、到櫃台免費包裝寄送，即可在線上完成理賠申請。台灣人壽同步接收到理賠申請資料及影像後，會立即進行理賠審核與給付，縮短城鄉零距離，不再因郵寄往返延誤理賠。

台灣人壽積極運用保險科技建構多元理賠服務管道，相繼推出「龍e賠一拍就匯」、「eClaim理賠區塊鏈」，優化理賠簡便，加快作業時效；更於今（2021）年11月1日新推出「健檢金掃碼即領」理賠服務，保戶只要掃瞄專屬QR Code並輸入資料，受款銀行屬於eACH即匯銀行者，理賠金最快2分鐘即可入帳之快速服務體驗，落實以客戶為中心的公平待客具體展現。