高市警苓雅分局於10日22時至24時規畫專案勤務，由警察局長黃明昭率隊，結合市府衛生局、消防局、工務局等單位，針對Muse夜店實施防疫措施、公共、消防安全、衛生、營業登記等項目聯合稽查。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

高市警苓雅分局於10日22時至24時規畫專案勤務，由警察局長黃明昭率隊，結合市府衛生局、消防局、工務局等單位，針對Muse夜店實施防疫措施、公共、消防安全、衛生、營業登記等項目聯合稽查。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

高市警苓雅分局於10日22時至24時規畫專案勤務，由警察局長黃明昭率隊，結合市府衛生局、消防局、工務局等單位，針對Muse夜店實施防疫措施、公共、消防安全、衛生、營業登記等項目聯合稽查。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

高市警苓雅分局於10日22時至24時規畫專案勤務，由警察局長黃明昭率隊，結合市府衛生局、消防局、工務局等單位，針對Muse夜店實施防疫措施、公共、消防安全、衛生、營業登記等項目聯合稽查。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

新冠肺炎疫情趨緩，國內八大行業陸續解封，高雄警方不敢掉以輕心，特別在10日深夜規畫專案勤務，針對苓雅區Muse夜店實施聯合稽查，果真發現顧客及業者違反防疫、消防規定，有3名顧客未達接種疫苗滿14天的「低消」就到夜店狂歡，遭依傳染病防治法開單，夜店也因避難出入口及消防設備有缺失，被責令限期改善，並列消防安檢不合格場所。

高市警苓雅分局於10日22時至24時規畫專案勤務，由警察局長黃明昭率隊，結合市府衛生局、消防局、工務局等單位，針對Muse夜店實施防疫措施、公共、消防安全、衛生、營業登記等項目聯合稽查，希望防止陸續開業的夜店成為防疫、消防破口。

此次聯合稽查勤務，查獲1名高姓顧客施打疫苗未滿14天，還發現陳姓、蕭姓顧客未施打疫苗就入店消費，衛生局人員依據傳染病防治法第36條對3人分別開單舉發。

另外，該營業場所後側安全門缺乏門弓器，且安全梯堆放雜物、避難出入口上鎖，工務局責令業者限期改善，而消防局稽查後也發現，店內滅火器已逾越檢查日期、灑水頭缺防護板等缺失，責令限期改善，由於還查到夜店內火警設備探測器損壞的嚴重缺失，已將Muse夜店列消防安檢不合格場所。