台中市沙鹿區台灣大道6段與正英路口死亡車禍頻傳。（王文吉攝）

台中市沙鹿區台灣大道6段與正英路口死亡車禍頻傳，台中市副議長顏莉敏與前立委顏寬恒11日上午邀集相關單位會勘，發現許多快車道車輛未提前匯入慢車道，直接在正英路口由快車道逕行違規右轉而造成事故，顏莉敏、顏寬恒也要求交通局增設科技執法加強違規取締，避免憾事再度發生。

顏莉敏與顏寬恒針對沙鹿區台灣大道六段與正英路口改善，召集交通部公路總局、市府交通局、警察局、建設局以及沙鹿區公所等相關單位會勘。六路里長鄭啟霖表示，因該路口時常發生快車道車輛未於前一路口匯入慢車道，直接在正英路口由快車道逕行違規右轉而造成事故，近期再次發生死亡車禍。

顏莉敏表示，針對這個路口其實包括自己和其他民意代表都辦過多次的會勘，針對路口改善，包括縮減路幅、增加標示，但還是不斷有用路人違規造成車禍，今天要求相關單位必須增設科技執法儀器，並要求轄區警局加強該路口的違法取締。

顏寬恒表示，不光是此路口，包括弘光科技大學前至正英路的路口也時常發生事故，很多都是因為用路人的行為導致，因此今天特別召集會勘，希望問題能夠根本性的解決，所以除了加強交通標示及取締，也要再次呼籲用路人務必遵守交通規則。