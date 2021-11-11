【LIVE直播】兒遭痛毆昏迷未脫險 宋媽媽痛批案情不單純｜2021.11.11

男大生母痛批案情不單純 3惡少「背景一定很硬」

宋姓男大生遭瑪莎拉蒂3惡少痛毆到腦傷昏迷，宋媽媽出面受訪，痛批「還有人性嗎？」，且可以那麼短時間撂那麼多人來，加上警方一開始處理態度，覺得他們「背景一定是很硬」，且從他們的行為，抽菸、打人、叫囂，一看就知道是幫派份子。

宋媽媽說，「我只是想要一個公道，孩子能恢復健康，還社會一個公道，還社會安全、治安。」，且張嫌是累犯，「據我所知也是爸媽出來道歉處理，如果這次又是一樣的方式，有什麼意義。」。

宋母（中）上午到中榮加護病房探望兒子，面對兒子正與死神搏鬥、心疼不已。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

涉嫌打人重傷的彰化縣富二代張嫌，其父母今11日中午到台中榮總院外請求被害人宋姓男大生家屬見面，宋姓男大生母親表示，她不曉得為何對方突然在醫院外面開記者會，這樣突如其來的舉動她沒辦法接受，「見他們，又要痛一次！」，所以拒絕見面，目前她希望兒子趕快好起來。

宋母上午到中榮加護病房探望兒子，面對兒子正與死神搏鬥、心疼不已，「我不敢叫他，怕他醒過來會痛」、「不要他面對恐怖的畫面」，宋母說，目前是兒子的搶救關鍵期，只要度過就會好起來。

針對張嫌的父母來醫院下跪道歉，宋母表示，我也是看新聞才知道，但是這能讓兒子好起來嗎？這樣道歉有意義嗎？她無法得到安慰，反而更受傷。宋母說，兒子有宗教信仰，假日會到教堂，還跟她說要去找工作、打工，幫忙家計，是個貼心乖巧的孩子。

「絕對不可能接受他們道歉！」宋母指出，不希望他們來找我，肇事者是他兒子，應由他兒子全權負責，她說，案發已經5天，完全沒張嫌任何訊息，從頭到尾沒有他們父母任何訊息，現在對方再過來沒有任何意義，絕不可能給他們機會，現在是兒子是靠藥物將腦壓降下來，肢體動作都沒有，只希望他能趕快好起來。