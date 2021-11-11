總統蔡英文11日指出，面對後疫情時代全球供應鏈重組，我們一定要把握機會讓經濟加速成長，因此我們國家政策要維持穩定、不能反覆，才能讓我們國家穩定、穩健往前走。

蔡英文11日出席工總「工業節大會」致詞時，針對工總理事長王文淵呼籲「應考慮能源使用結構應所改變」指出，產業發展，一定要有安全具有彈性的供電系統，這幾年來政府也朝此目標持續努力這樣，像是均衡全國區域電網上，三接興建是重要關鍵，三階完成後除了能以燃氣取代燃煤，降低空汙，也有助於穩定北部電網，減緩南電中電北送問題，讓電力供應更加健全。

她表示，關於台灣電力供應，現在有人主張重啟核四，「但我要告訴大家，這不會是我們政策選項，」核四位於地震斷層帶上，有研究指出，核電廠發生問題的時候，周邊80公里都是無法承受的風險。

蔡英文指出，考量核能安全、核廢料，核四周邊五縣市，北北基逃不分政黨都不支持重啟，尤其核四設計過程設備停產，重啟預估要花十年以上時間及巨額投資，同樣時間、投資可以用在新型能源開發，如使用減碳的天然氣發電，讓供電能夠安全穩定也能兼顧環境永續。