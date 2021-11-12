一生的運勢難免有起有落，當處在低潮的時候該怎麼做才能早點擺脫霉運？運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享12生肖催旺運勢的秘訣，在倒楣的時候不妨可以試試看。

▍生肖鼠

屬鼠人具有敏銳的判斷力，勤儉節約，善於把生活安排得井井有條，但虛榮心較強，有點急功近利，建議要把握好與貴人的關係，發揮存錢的能力，可財源滾滾。

▍生肖牛

屬牛人為人正直、純樸，勤勉踏實，富有同情心，有耐性，做事仔細，但不善於表達，容易偏激、堅持已見，缺乏浪漫情調，晚婚居多。建議學著聽取別人的意見，專心在事業上，可飛黃騰達。

▍生肖虎

屬虎人熱情、勇敢、獨立，富於冒險精神，有氣魄，有膽識，意志堅強，適合當領導人，不過他們做事較魯莽草率，用錢比較揮霍，要注意節約，意氣用事只會不斷破財。

▍生肖兔

屬兔人優雅謹慎、機智靈活，人際關係很好。他們文靜的外表下有堅強的心，面對挫折不服輸，但喜歡炫耀，容易招來失敗，建議做事低調些，有把握了再說給大家聽，這樣成功的機率會高一些。

▍生肖龍

屬龍人性格熱情，襟懷坦蕩，有強烈的進取心，能吸引異性的注意。但做事缺乏耐心，不能有始有終，建議試著把一件事堅持到底，會有令人滿意的收穫。

▍生肖蛇

屬蛇人機敏、智慧、冷靜，有周密的思考能力，可從事研發、創作方面的工作，容易取得成就。雖然優點不少，但佔有慾、嫉妒心也很強，小心讓這些吞噬自己，一敗塗地。

▍生肖馬

屬馬人豪爽、活潑，口才好，愛恨分明，受到大家歡迎，可多交朋友，廣開門路，容易遇到貴人，從此順風順水。切記不要任性、急躁，也不能半途而廢。

▍生肖羊

屬羊人穩重、善良、多愁善感，脾氣好，身邊常有貴人，最適合和氣生財，與人合作多能成功。如果有人邀請入夥做生意，不妨試試，會有驚喜。但屬羊人依賴性強，事業需要他人扶持，建議試著靠自己的力量完成任務，早日讓自己獨立。

▍生肖猴

屬猴人幽默、活潑，非常惹人喜歡。他們處事敏捷，善於模仿，如能在人事部門任職或是做常與人打交道的工作，容易出人頭地，有資金的自行創業也能有不錯的發展。不過要記住名利可求，但不可深陷其中。

▍生肖雞

屬雞人性格謹慎，表現力強，組織力強，辦事認真果斷，有強烈的經濟觀念，是賺錢的好手，自己創業最適合，容易發大財，如能做到大老闆，對他人要求不要太嚴格，如果過分挑剔，會影響人脈的發展。

▍生肖狗

屬狗人誠實、忠心、守規矩，有責任心，工作認真，最適合找到一個大人物當靠山，給自己帶來機遇和好運氣。他們雖然踏實肯幹，但缺乏靈活變通的能力，在社會中還需多歷練。

▍生肖豬

屬豬人感情豐富，待人真誠，但有時輕信他人，盲目服從，不太沒心機，如果從事不適合自己的工作會處處碰壁。其實屬豬人運氣還是不錯的，多與有能力的人交往容易遇見貴人，能令運氣旺起來。

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