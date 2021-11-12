前駐泰代表李應元昨晚6點多因胰臟癌病逝台大醫院，享年68歲。行政院長蘇貞昌今天表示，李應元一輩子為台灣主權民主奮鬥，很不幸這樣的年紀就離開，但很感謝他的奮鬥與他的精神永續，希望他能安息，家屬能節哀。
李應元8月初以「個人健康因素」為由請辭駐泰代表獲准，返國時就被發現身體消瘦。李應元罹患「壺腹癌」，昨晚在台大醫院去世。
對此，蘇貞昌今天表示，李應元大使學識經歷都非常豐富，一輩子為台灣主權民主奮鬥，很不幸這樣的年紀就離開，但我們很感謝他的奮鬥與他的精神永續，希望他能安息，也希望家屬能節哀。
前駐泰代表李應元昨晚6點多因胰臟癌病逝台大醫院，享年68歲。行政院長蘇貞昌今天表示，李應元一輩子為台灣主權民主奮鬥，很不幸這樣的年紀就離開，但很感謝他的奮鬥與他的精神永續，希望他能安息，家屬能節哀。
李應元8月初以「個人健康因素」為由請辭駐泰代表獲准，返國時就被發現身體消瘦。李應元罹患「壺腹癌」，昨晚在台大醫院去世。
對此，蘇貞昌今天表示，李應元大使學識經歷都非常豐富，一輩子為台灣主權民主奮鬥，很不幸這樣的年紀就離開，但我們很感謝他的奮鬥與他的精神永續，希望他能安息，也希望家屬能節哀。
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