jpp-KY(5284)走出營運谷底，第3季獲利創近3年同期高點，前3季EPS 2.86元超越去年全年，今日股價開高走高，漲幅接近2%。jpp指出，疫情期間公司所做的努力沒有白費，營運順應大環境的變化從谷底漸漸翻揚即將恢復到往日的正軌並且更上一層。

jpp-KY第3季稅後淨利3608萬元，每股盈餘0.83元，創近3年來同期新高，表現比第2季的0.79元及去年同期的0.32元更好。前3季營收達10.07億元，毛利率為32.97%，營業利益1.4億元，稅前淨利1.45億元，稅後淨利1.2億元，每股盈餘達2.86元，已超過去年全年度的每股盈餘2.65元。

經寶指出，現階段公司的成長動能，除了正在量產的伺服器以及機櫃(Rack)持續暢旺，與客戶協同開發的自動冷熱咖啡供應機也進入每月量產，而沉寂已久的航太，營運也開始慢慢回溫，新的客戶及專案也在陸續進行當中，隨著後疫情時代的來臨，最差的時間已進入尾聲，公司的營運將有機會逐年成長。

經寶精密為泰國第一大客製化精密金屬加工件的生產製造商，專營客製化機構件的設計與製造，近年來歷經中美貿易戰及新冠疫情等環境變化，公司進行多角化的經營策略，除了上個月由子公司I-Motor發表了泰國第一款自行研發的國產電動機車Vapor原型車，這個月另一家子公司Wefly航空訓練學校也和泰航結盟，入股了泰航的飛行訓練中心，預期最快在2023年就會有明顯的成果。