《櫃買市場》鋒魁科技申請上興櫃 13:072021/11/12 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鋒魁科技(7530)送件申請上興櫃。 鋒魁科技成立於96年8月，主要業務為半導體及光電製程等級真空泵浦維修保養/真空泵浦產銷，董事長為張錦發，總經理為林千惠，目前股本為3.15億元，110年上半年合併營收為1.19億元，稅後盈餘為790萬元，每股盈餘為0.3元。 《櫃買市場》晶呈科技上櫃案 審議通過 《電腦設備》Q3獲利飆近3年高 振樺電登近19月高價 #鋒魁科技 #真空泵浦 #櫃買市場 #興櫃 #送件申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「i郵購」網路商城 優質農特產品專區12日開賣 11:512021/11/12 財經 鋒魁科技12日申請登錄興櫃股票 12:092021/11/12 財經 《其他股》前3季EPS勝去年全年 jpp樂漲 11:082021/11/12 財經 《國際產業》Spotify買下Findaway 進軍有聲書籍市場 12:332021/11/12 財經 櫃買中心12日審議千附精密上櫃案 09:192021/11/12 財經 有四限制、四追蹤 ibon線上理賠 台壽率先開跑 04:102021/11/12 金融．稅務 1分鐘讀財經》華航、長榮航高檔爆漲價利多 散戶要小心了 08:212021/11/12 財經 北台中潭子熱點 馥景莊園登場 04:102021/11/12 產業．科技 金管會兩招 讓上市櫃明年更吸金 04:102021/11/12 金融．稅務 13檔創天價 八檔登天量 04:102021/11/12 證券．權證 晶呈上櫃審議過關 國票證主辦 04:102021/11/12 產業特刊 財經熱門新聞 張忠謀愛將「蔣爸」閃辭爆內幕？中芯高層親上火線發聲 - 財經 中芯沒搶到機台慘了？執行長1句話驚洩恐怖危機 - 財經 蔣爸不幹了！一次走3個台積人 中芯股價暴殺 - 財經 張忠謀1句料中台灣優勢 謝金河：對比蔣爸求去超感傷 - 財經 都因這事！梁孟松助攻三星超車台積電 卻慘淪叛將 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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