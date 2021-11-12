鋒魁科技(7530)送件申請上興櫃。

鋒魁科技成立於96年8月，主要業務為半導體及光電製程等級真空泵浦維修保養/真空泵浦產銷，董事長為張錦發，總經理為林千惠，目前股本為3.15億元，110年上半年合併營收為1.19億元，稅後盈餘為790萬元，每股盈餘為0.3元。

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