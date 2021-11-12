受惠半導體大廠積極擴廠投資，設備廠京鼎(3413)第三季以及前三季獲利均創新高，前三季歸屬於母公司業主淨利11.28億元，年增約18%；基本每股盈餘12.91元。

京鼎前三季營運創新高，營收88.84億元，年增20.1%且再創新高；毛利率25.54%；前三季淨利攀高至11.28億元，每股淨利為12.91元。

京鼎第三季營收31.82億元，季增5.84%，年增19.86%；毛利率略上揚至26.22%；單季淨利攀高至4.28億元，每股淨利為4.88元。

展望第四季隨著晶圓廠持續擴產，有利該公司單季營收持續穩健，全年營運將創下歷史新高紀錄。

京鼎10月營收10.62億元，年增27.56%；前10月營收99.47億元，年增20.87%。京鼎前10月營收已超越歷年年度表現，今年營收確定將再創新高，營收年增約二成，獲利亦可望創新高。

展望明年，隨著半導體大廠持續積極擴廠投資，公司營運也將再挑戰雙位數成長。

京鼎主要承接大客戶CVD(化學氣相沉積)製程設備模組、蝕刻製程與機械研磨製程代工訂單，在主要客戶的滲透率持續提升；近年跨入ALD(原子層沉積)、PVD(物理氣相沉積)設備業務，目前相關業務佔營收比重個位數，明年有機會提升至1成以上；此外，京鼎竹南二廠預計在2022年第一季試產，明年下半年的貢獻逐步增溫，成為公司明年營運持續攀高的兩大動能。