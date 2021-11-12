北京冬季奧運將在明年2月登場，國際間陸續出現抵制聲浪，民進黨立委黃國書今天在立法院詢問我國會否跟進抵制？蘇貞昌對此表示，情勢正在變化，我們密切注意並妥善因應，目前沒做出決定。

黃國書說，目前我們有8位選手很有機會取得冬奧參賽資格，這是20年來最高，可是現在國際有抵制冬奧的聲浪，如果美、加等主要國家抵制冬奧，台灣會跟進嗎？

他表示，是否跟進抵制我們要有明確態度，不然選手會陷入該不該繼續準備以及該如何備戰的思考。他說，如果等他們取得了參賽資格才決定要抵制，恐怕對選手權益不公平。因此，行政院是否有抵制的考量？

教育部長潘文忠回應說，過往一向都是以培養優秀選手，也讓選手在世界各項舞台參與競賽、維護選手參賽為優先考量。抵制的話將不只針對冬奧，也會影響到明年的亞運，相關情勢有妥善跨部會因應。

蘇貞昌則說，政府對於我國選手參與國際賽事，一直是以鼓勵並保障選手參與機會優先。至於國際間的情勢變化，各方確實對於這次中國舉辦冬奧有意見，情勢正在變化，我們密切注意並妥善因應，目前沒做出決定。