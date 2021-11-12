下周國際新聞事件

11/15　周一 日本第3季GDP

德國10月躉售物價

美國紐約州11月製造業指數

業績報告：Lucid

11/16　周二 英國10月就業補助人數變化

英國9月失業率

法國10月通膨率

歐元區第3季GDP、就業相關報告

美國10月零售銷售、工業生產

美國11月NAHB房市指數

業績報告：Home Depot、Walmart

11/17　周三 美國API原油相關數據

日本9月機械訂單

英國、歐元區 10月通膨率

美國10月新屋開工率、建築許可

美國EIA原油相關數據

業績報告：Nvidia、Target、Cisco

11/18　周四 美國初次申請就業補助人數

美國費城Fed 11月製造業指數

業績報告：應用材料

11/19　周五 日本10月通膨率

英國11月Gfk消費者信心

法國第3季失業率

德國10月生產者物價指數

英國10月零售銷售

《國際經濟》澆熄通膨氣焰 未來半年韓燃料稅打8折
《金融》MSCI微調台股權重 三指數2降1升
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