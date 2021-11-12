下周國際新聞事件
11/15 周一 日本第3季GDP
德國10月躉售物價
美國紐約州11月製造業指數
業績報告：Lucid
11/16 周二 英國10月就業補助人數變化
英國9月失業率
法國10月通膨率
歐元區第3季GDP、就業相關報告
美國10月零售銷售、工業生產
美國11月NAHB房市指數
業績報告：Home Depot、Walmart
11/17 周三 美國API原油相關數據
日本9月機械訂單
英國、歐元區 10月通膨率
美國10月新屋開工率、建築許可
美國EIA原油相關數據
業績報告：Nvidia、Target、Cisco
11/18 周四 美國初次申請就業補助人數
美國費城Fed 11月製造業指數
業績報告：應用材料
11/19 周五 日本10月通膨率
英國11月Gfk消費者信心
法國第3季失業率
德國10月生產者物價指數
英國10月零售銷售
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