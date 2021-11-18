歐洲統計局周三公布數據，歐元區十月通膨率升至歐洲央行(ECB)目標的兩倍多，其中一半貢獻來自於能源價格飆升。

歐元區19個成員國十月消費者通膨為月增0.8%，年增4.1%，符合歐洲統計局先前預估。

歐洲央行希望在中期內將通膨率維持在2.0%，並表示通膨飆升是暫時的。該行預計，2022年物價增長將放緩，但承認這發生要比先前預期的時間更長。

統計局稱，與去年同期相較，能源價格飆升，推升了2.21個百分點，服務業則推升了0.86個百分點，食品酒類和菸草增加了0.43個百分點，非能源工業產品增加了0.55個百分點。

扣除掉波動性較高的能源和未加工食品價格，十月核心通膨月增僅0.3%，年增2.1%。

而許多經濟學家觀察的更狹窄指標，再扣除酒類和菸草的物價維月增0.3%，年增2.0%。

通膨已經來到歐洲央行目標的兩倍，今年稍晚可能進一步上升。該行也面對壓力，要求放棄超寬鬆貨幣政策，以解決家庭購買力被侵蝕的情形。

然歐洲央行行長拉加德(Lagarde)周一曾指出，現在收緊貨幣政策，可能會扼殺後疫情時期的復甦。

周三同時公布的數據有英國十月通膨，CPI按月增加1.1%，按年增加4.2%。