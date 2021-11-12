高雄餐飲業油煙異味陳情案件頻傳，也導致空氣汙染問題加劇，高市府環保局公告「高雄市餐飲業者裝設空氣汙染管末處理設備補助辦法」，希望透過補助加強油煙及異味的處理效率，高雄推出的補助辦法也是全國補助金額最高、推動時間最長且對象最廣的縣市。

高市府環保局在2017年率全國之先，首創針對餐飲攤商公告「高雄市餐飲攤商裝設空氣汙染管末處理設備補助辦法」，希望透過補助餐飲攤商安裝防治設備加強對於油煙及異味的處理效率，但無奈至補助活動結束前，均無餐飲攤商前來申請。

而高雄市今年共接獲1930件餐飲業油煙異味陳情，為接續改善餐飲業異味問題，高市府環保局重新檢討補助規定，並公告「高雄市餐飲業者裝設空氣汙染管末處理設備補助辦法」，從過去對象僅限餐飲攤商，擴大增訂百貨公司餐飲業、遊樂園餐飲業、其他實體店面餐飲業，另新增可採租賃方式裝設空氣汙染管末處理設備。

業者只要購置處理設備就可向市府申請50％補助設備費用，最高每台補助5萬元，若以租賃方式裝設處理設備也可補助50％租賃費用，最高每月1200元，申請補助辦法時間也延長至明年底，高雄補助辦法的金額、期限、對象皆優於嘉義縣、新竹市、金門縣等有推行餐飲業防制設備補助的縣市。

環保局公告「高雄市餐飲業者裝設空氣汙染管末處理設備補助辦法」後，已陸續對1個月內遭陳情3次以上的12家業者進行輔導，目前已有9家申請管末處理設備中，約共新增24台靜電機、1台水洗機，其中3家業者已完成撥款，設備也已裝設完成。

環保局為了加強餐飲業油煙管制，特別於12日舉辦餐飲業法規宣導說明會，共有60家餐飲業者前來參與，除了向業者說明法規管制重點及近年來餐飲業常見的缺失及改善建議外，也聽取各餐飲業者建議，可作為後續管制工作執行的參考方向。